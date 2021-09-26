В ЦИК Германии заявили, что ХСС лидирует в Баварии

Центральная избирательная комиссия Германии опубликовала предварительные данные выборов в Бундестаг в Баварии — здесь лидирует Христианско-социальный союз Баварии (ХСС), получивший 33,1% голосов, сообщает РИА «Новости».

Христианско-социальный союз Баварии является частью блока ХДС/ХСС, представляя его только в Свободном государстве Бавария, тогда как в остальных федеральных землях Германии блок представляет Христианский демократический союз.

По сравнению с выборами 2017 года, ХСС потеряла восемь процентных пунктов поддержки избирателей, на фоне значительного падения поддержки блока ХДС/ХСС по всей Германии. Тем не менее, в Баварии ХСС, скорее всего, останется лидирующей силой.

Ранее генеральный секретарь партии Меркель назвал падение поддержки среди избирателей «горьким».

Согласно данным экзит-полла телеканала ZDF, СДПГ получает 26% голосов, а блок ХДС/ХСС — 24%.

Следом за ними идут «Союз 90/Зеленые» с 14,5%, «Свободная демократическая партия» — 12% и «Альтернатива для Германии» с 10% поддержки избирателей.