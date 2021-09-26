Песков назвал «камень преткновения» встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что тормозит обсуждение встречи российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера», — сказал он в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что камень преткновения связан в нежелании Украины выполнять Минские соглашения, которая хочет их заменить «чем-то еще». Также Киев отказывается следовать договоренностям, которые были достигнуты на нормандском саммите в Париже несколько лет назад.

Сам Зеленский на полях Генассамблеи ООН 23 сентября заявлял, что встретится с Путиным, когда российский лидер будет готов.

В МИД РФ сообщали, что встреча президентов России и Украины пока не планируется.