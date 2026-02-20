Размер шрифта
Серябкина назвала условие воссоединения с Serebro в юбилей группы

Певица Серябкина предложила спросить Фадеева об участии в юбилейном концерте Serebro
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Ольга Серябкина назвала условие воссоединения с группой Serebro на юбилейном концерте, приуроченному к 20-летию группы. Артистку цитирует РИА Новости.

По словам Серябкиной, спросить о ее возможном участии в шоу с бывшими солистками нужно продюсера Максима Фадеева.

«Если мы говорим про большой концерт по случаю юбилея с золотыми составами коллектива, то, конечно же, этот вопрос лучше задавать основателю группы Максиму Фадееву. И если он захочет сделать такой концерт и пригласить меня, то я с удовольствием в нем бы поучаствовала», — заверила она.

На ближайшем сольном концерте, добавила Серябкина, она собирается исполнить хиты Serebro. До этого артистка признавалась, что пригласит на выступление некоторых бывших коллег.

Серябкина написала многие песни Serebro, включая популярные треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2007 году коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение» в Хельсинки с песней Song #1. После распада Serebro вернулось в 2025 году в новом составе. За год существования в составе коллектива новые солистки Айгуль Валиуллина, Диана Рак и Дарья Кузнецова выпустили два сингла.

Ранее Серябкина раскрыла свое отношение к вишлистам.
 
