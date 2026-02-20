На берег датского острова выбросились четыре кашалота

Четыре кашалота выбросились на берег датского острова Фанё, который находится в Северном море у юго-западного побережья полуострова Ютландия. Об этом сообщил телеканал TV2.

Причины случившегося пока не установлены. По данным СМИ, один из животных подает признаки жизни. Власти оцепили прибрежную зону для подготовки спасательной операции и призвали жителей и туристов не приближаться к месту происшествия.

В 2023 году во внутренностях кашалота, выбросившегося на пляж канарского острова Ла-Пальма, нашли ценное для парфюмерии вещество — амбру. Найденная в ките амбра стоит около €500 тысяч. Это редкое вещество, образующееся в пищеварительном тракте одного из ста кашалотов, обладает древесным ароматом и также содержит амбреин — спирт без запаха, который может закреплять ароматы, что обуславливает ее популярность среди парфюмеров. США, Австралия и Индия запретили торговлю амброй.

Ранее в Австралии на берег выбросилась гигантская рыба Судного дня.