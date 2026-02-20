«Это наглость»: в Госдуме призвали сажать чиновников за выдачу жилищных сертификатов мигрантам

Чиновников, выдающих жилищные сертификаты мигрантам с приобретенным гражданством РФ, нужно сажать за злоупотребление служебным положением. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив, что обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование подобных случаев.

«Это беспримерная наглость и хамское отношение к людям со стороны чинуш, которые выкидывают фортели с сертификатами, лишая возможности пожить в человеческих условиях тех своих земляков, кто годами безуспешно ждет этой «милости». На время коррупционеры затихарились, но потом, видно, решили, что волна прошла и снова принялись безобразничать. Значит, слишком мы с ними либеральничаем. Так в Сердобске дело возбуждено по статье «халатность». Это что же за халатность такая — не заметить, что даешь льготу людям даже без регистрации брака?! Налицо куда более тяжкое преступление: «злоупотребление должностными полномочиями». За что и надо наказывать, а именно сажать на семь лет. УК это позволяет», — сказал он.

В начале февраля жители Пензенской области выразили недовольство мэру Сердобска Марине Ермаковой после отчета о вручении сертификатов молодым семьям. Негативную реакцию вызвала публикация, в которой чиновница рассказала о получении двумя семьями жилищных сертификатов. На прикрепленном к посту кадре рядом с Ермаковой стоят две женщины в платках и их дети с документом в рамке.

После этого мэр Сердобска сообщила о решении покинуть свой пост на фоне резонанса вокруг этих сертификатов.

Позднее в СК сообщили, что завели дело о халатности. По версии следствия, в феврале 2026 года в администрации города Сердобска были незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство России.

Ранее в Госдуме предложили выдавать мигрантам пособия только после 20 лет проживания в России.