Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

«Это наглость»: в Госдуме призвали сажать чиновников за выдачу жилищных сертификатов мигрантам

Депутат Миронов потребовал посадить чиновников за выдачу жилья мигрантам в Сердобске
Илья Питалев/РИА Новости

Чиновников, выдающих жилищные сертификаты мигрантам с приобретенным гражданством РФ, нужно сажать за злоупотребление служебным положением. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив, что обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование подобных случаев.

«Это беспримерная наглость и хамское отношение к людям со стороны чинуш, которые выкидывают фортели с сертификатами, лишая возможности пожить в человеческих условиях тех своих земляков, кто годами безуспешно ждет этой «милости». На время коррупционеры затихарились, но потом, видно, решили, что волна прошла и снова принялись безобразничать. Значит, слишком мы с ними либеральничаем. Так в Сердобске дело возбуждено по статье «халатность». Это что же за халатность такая — не заметить, что даешь льготу людям даже без регистрации брака?! Налицо куда более тяжкое преступление: «злоупотребление должностными полномочиями». За что и надо наказывать, а именно сажать на семь лет. УК это позволяет», — сказал он.

В начале февраля жители Пензенской области выразили недовольство мэру Сердобска Марине Ермаковой после отчета о вручении сертификатов молодым семьям. Негативную реакцию вызвала публикация, в которой чиновница рассказала о получении двумя семьями жилищных сертификатов. На прикрепленном к посту кадре рядом с Ермаковой стоят две женщины в платках и их дети с документом в рамке.

После этого мэр Сердобска сообщила о решении покинуть свой пост на фоне резонанса вокруг этих сертификатов.

Позднее в СК сообщили, что завели дело о халатности. По версии следствия, в феврале 2026 года в администрации города Сердобска были незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство России.

Ранее в Госдуме предложили выдавать мигрантам пособия только после 20 лет проживания в России.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!