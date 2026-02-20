Размер шрифта
В Госдуме призвали агрегаторы такси ограничить рост цен в плохую погоду

Вице-спикер ГД Чернышов: агрегаторы такси должны ограничить рост цен в непогоду
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Предел повышения цен на такси в плохую погоду надо ограничить, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, агрегаторы такси должны устанавливать потолок тарифов при официально объявленных неблагоприятных погодных условиях, а также ввести фиксированную стоимость поездок до социально значимых объектов.

Эту инициативу депутат от ЛДПР выдвинул после того, как из-за обильного снегопада стоимость поездок в некоторых районах Москвы повысилась в два-три раза.

«Кажется, у нас есть новая народная примета: если за окном дождь или снег – готовься заплатить за поездку в такси минимум в полтора раза дороже, чем планировал», — сыронизировал Чернышов.

Он убежден, что агрегаторы такси должны проявить «социальную ответственность» и при официально объявленных властями неблагоприятных погодных условиях ограничивать рост цен в пределах 50-70%, а на поездки до социально значимых объектов — аэропортов, больниц, вокзалов и т.п. — установить фиксированный тариф.

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность в том, что крупный бизнес в состоянии компенсировать таксистам предполагаемые потери в доходе и выстроить систему работы с ними так, чтобы они не отказывались от выполнения заказов в плохую погоду.

В «Яндекс Go» нынешней зимой заверяли, что тарифы на перевозку пассажиров не повышаются на фоне погодных условий, а рост цен обусловлен их корректировкой в связи с резким повышением спроса.

При этом заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин отмечал, что в таких ситуациях далеко не всегда можно понять, что в действительности взвинчивает цены на такси — реальные рыночные механизмы, основанные на балансе спроса и предложения, или желание воспользоваться ситуацией и заработать побольше денег.

Ранее в Госдуме призвали ФАС проверить взлеты цен на такси в непогоду.
 
