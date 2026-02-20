Сборная Канады вышла в финал Олимпийских игр

Сборная Канады вышла в финал зимних Олимпийских игр — 2026.

В полуфинальной игре канадские хоккеисты обыграли соперников из Финляндии со счетом 3:2. За канадскую команду шайбы забросили Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Натан Маккиннон, который оформил победный гол за последней минуте основного времени. В составе сборной Финляндии голами отметились Микко Рантанен и Эрик Хаула.

«Газеты.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Во втором полуфинале сыграют США и Словакия. Их игра начнется в 23:10 по московскому времени.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее в IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады.