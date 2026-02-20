Размер шрифта
Лидер «Миража» рассказал, как у него украли блины

Музыкант Горбашов дал подсказку любителям быстро готовить блины
Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, как у него на Масленицу украли блины. Смешной связанной с блинами историей артист поделился с «Газетой.Ru».

«Собрались мы как-то на Масленицу все вместе, стали печь блины и параллельно накрывать на стол. А у друзей была немецкая овчарка по имени Грей. Он был невероятно умный и воспитанный, никогда ничего ни у кого не выпрашивал и ничего не воровал. Была у него единственная слабость — блины. За них он душу был готов отдать! И всегда сидел рядом с кухней в надежде, что его бракованным блинчиком угостят», — делится артист.

По словам Горбашова, друзья отнесли первую партию блинов в комнату и ушли на кухню.

«Возвращаемся, а блинов нет! А рядом со столом сидит счастливый отъевшийся Грей. Почему-то это выглядело настолько потешно, что мы только расхохотались и ругать его не стали. Зато хозяину пришлось потом с ним долго гулять. И вот этот случай мы всегда вспоминаем, когда готовим блины», — признается музыкант.

Он также признался, что блины в его семье готовит чаще всего жена — Екатерина Болдышева, солистка группы «Мираж». Горбашов раскрыл и ее секрет быстрой готовки.

«Она любит все делать быстро, потому что времени всегда не хватает. Поэтому и блины она готовит быстрые. Главный секрет — готовое тесто нужно на ночь поставить в холодильник и только утром начинать печь блины», — заключил артист.

Ранее Сергей Безруков показал, как жарит любимые блины.
 
