Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Захарова оценила положение Европы на фоне переговоров по Украине

Захарова: Европа находится в абсолютной униженности вне стола переговоров
Evgenia Novozhenina/Reuters

Сегодня Европа находится в состоянии абсолютной униженности вне стола переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Вестям».

«Есть стол. За ним сидят, на нем какие-то бумаги, блюда, уже кто-то подходит, отходит, что-то происходит, а они оказываются, даже самое ужасное наверно, не в том, что в другой комнате. А самое ужасное, что они находятся реально под столом, в состоянии абсолютной униженности», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Европа сама отвергла Минские договоренности, в связи с чем для ее возвращения за стол переговоров требуется восстановление доверия.

18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Министр подчеркнул: Москве не о чем говорить с европейцами, поскольку они утверждают, что Киев отстаивает европейские ценности. По словам Лаврова, это как прийти в международный суд и сказать, что ЕС является нацистской организацией.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России рассказали, кто исключил Европу из переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!