Захарова оценила положение Европы на фоне переговоров по Украине

Сегодня Европа находится в состоянии абсолютной униженности вне стола переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Вестям».

«Есть стол. За ним сидят, на нем какие-то бумаги, блюда, уже кто-то подходит, отходит, что-то происходит, а они оказываются, даже самое ужасное наверно, не в том, что в другой комнате. А самое ужасное, что они находятся реально под столом, в состоянии абсолютной униженности», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Европа сама отвергла Минские договоренности, в связи с чем для ее возвращения за стол переговоров требуется восстановление доверия.

18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Министр подчеркнул: Москве не о чем говорить с европейцами, поскольку они утверждают, что Киев отстаивает европейские ценности. По словам Лаврова, это как прийти в международный суд и сказать, что ЕС является нацистской организацией.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

