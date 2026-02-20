Посол заявил, что Швейцария не может быть предпочтительным местом для переговоров

Швейцария не может считаться «честным брокером» и предпочтительной локацией для переговоров по Украине. Об этом заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.

Дипломат отметил, что страна воспринимается в качестве нейтральной лишь тогда, когда ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам.

«Очевидно, что в случае с официальным Берном это не так… Швейцария утратила свой нейтралитет», — подчеркнул Гармонин.

При этом, по словам посла, поведение Швейцарии является более сдержанным в сравнении с некоторыми другими западными государствами. Эта страна может выступать в качестве одной из возможных площадок.

«Но в то же время она не может восприниматься в качестве «честного брокера» или предпочтительной локации для проведения переговоров», — уточнил дипломат.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о главном «козыре» США в переговорах с Россией.