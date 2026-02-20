«Стыдно»: Трамп назвал разочаровывающим решение Верховного суда США по пошлинам

Решение Верховного суда (ВС) США по пошлинам является глубоко разочаровывающим. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Решение Верховного суда по пошлинам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости поступить правильно для нашей страны», — сказал Трамп.

Он обвинил ВС в потакании иностранным интересам и пригрозил использовать «еще более сильные» методы, в том числе «полностью прекращать торговлю с другими странами».

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, которые ввел Трамп. Согласно решению судебной инстанции, глава государства превысил полномочия, когда ввел пошлины на основе закона о чрезвычайном положении в стране. Телеканал NBC уточняет, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США.

В материале отмечается, что на фоне решения ВС доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление, отметили журналисты.

Также ВС объяснил, что исключительные полномочия по введению импортных пошлин есть только у американского конгресса. У исполнительной власти (ею обладает в том числе президент США. — «Газета.Ru») нет никаких полномочий вводить налоги, подчеркнули в инстанции.

Ранее Трамп назвал позором решение ВС США по пошлинам.