Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

В результате атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородской области

Гладков: в результате удара дрона по предприятию погиб мирный житель
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по предприятию. В результате погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона выразил соболезнования близким погибшего.

От удара второго дрона пострадали три человека.

«Двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи двое будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — написал Гладков.

В селе Графовка Шебекинского округа боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения. Сослуживцы доставили в Шебекинскую ЦРБ, рассказал глава региона. Позже военного переведут в медучреждение в Белгороде.

Второй дрон попал в автомобиль — пострадал мужчина. Жителя региона доставили в Шебекинскую ЦРБ: у него минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лица. Его переведут в областную клиническую больницу, заключил губернатор Белгородской области.

Ранее ВСУ ударили дронами по больнице в Брянской области.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!