В результате атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородской области

В селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по предприятию. В результате погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона выразил соболезнования близким погибшего.

От удара второго дрона пострадали три человека.

«Двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи двое будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — написал Гладков.

В селе Графовка Шебекинского округа боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения. Сослуживцы доставили в Шебекинскую ЦРБ, рассказал глава региона. Позже военного переведут в медучреждение в Белгороде.

Второй дрон попал в автомобиль — пострадал мужчина. Жителя региона доставили в Шебекинскую ЦРБ: у него минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лица. Его переведут в областную клиническую больницу, заключил губернатор Белгородской области.

Ранее ВСУ ударили дронами по больнице в Брянской области.