«Должны признать все»: бывший игрок СКА ответил критикам Овечкина

Бывший игрок СКА Максим Рыбин ответил критикам российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, подчеркнув его величие. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Что Овечкин велик, это должны признать все, должны знать это и понимать. Человеку 40 лет, и он играет в лучше лиге мира. Что ещё нужно? Диванных критиков будет всегда много, они будут осуждать, обсуждать. Всегда найдутся недовольные», — cказал Рыбин.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что не он один виноват в спаде результативности в «Вашингтоне».