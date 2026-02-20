Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

У гимназии в Краснодаре рухнул БПЛА, пострадал человек

SHOT: при падении дрона в Краснодаре повреждены около 10 машин, есть раненый
Evgeniy Maloletka/AP

В Краснодаре дрон упал у гимназии, повреждены около 10 машин. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал сообщает, что на месте происшествия виден густой дым. Налет на город продолжается.

В следующем посте речь идет об одном пострадавшем. Его доставили с резаными ранами голени и бедра в местную больницу. Обломки БПЛА рухнули в частном секторе у торгового центра «Меридиан».

До этого над Краснодаром и Анапой произошли взрывы. По предварительной информации, они прогремели на фоне работы системы ПВО (противовоздушной обороны), отражающей атаку беспилотников.

Местные жители рассказали, что в небе на юге и юго-западе Краснодара около 21:00 были слышны четыре-пять громких «раскатистых звуков». А у поселка городского типа Яблоновский раздался гул мотора. В районе Анапы взрыв был слышен со стороны Черного моря.

На этом фоне Росавиация сообщила, что краснодарский аэропорт Пашковский с 20:10 временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!