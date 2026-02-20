Умер актер из «Реальных пацанов»

Размер шрифта
Скончался актер и театральный критик Михаил Синтин
НТВ

Умер театральный критик, журналист и актер Михаил Синтин. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на супругу покойного Надежду.

По словам женщины, Синтин скончался 20 февраля.

«Сегодня утром его не стало», — подтвердила она.

Михаилу Синтину было 50 лет, у него осталось четверо детей. Снимался в сериалах «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины», «Пятницкий. Глава третья». После тяжелой болезни оставил актерскую карьеру, работал на радио, был театральным критиком и обозревателем.

В 2024 году Синтин придумал и основал авторский радиопроект «Вешалка Синтина» и в эфире нескольких радиостанций делал еженедельные разборы театральных премьер и громких событий в театральной жизни.

Накануне коллеги актера «Глухаря» Дениса Кравцова раскрыли обстоятельства его кончины.

Ранее умер солист группы Shortparis Николай Комягин.
 
