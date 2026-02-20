Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

Жители Краснодара заявили о «раскатистых звуках» и гуле в небе

SHOT: над Краснодаром и Анапой на фоне атаки дронов слышны взрывы
Министерство обороны РФ

Над Краснодаром и Анапой произошли взрывы, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет о взрывах в городах на фоне работы системы ПВО (противовоздушной обороны), отражающей атаку беспилотников.

По словам местных жителей, в небе на юге и юго-западе Краснодара около 21:00 были слышны четыре-пять громких «раскатистых звуков». А у поселка городского типа Яблоновский раздался гул мотора. В районе Анапы взрыв был слышен со стороны Черного моря.

На этом фоне Росавиация сообщила, что краснодарский аэропорт Пашковский с 20:10 временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого в Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) село Воронок. При «целенаправленном ударе» по больнице никто не пострадал, но ее здание было повреждено. Кроме того, при атаке был полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!