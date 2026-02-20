Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

Анжелика Варум придумала бренд для выпуска туалетной воды и мыла

Певица Варум подала заявку на регистрацию именного бренда
Нина Зотина/РИА Новости

Заслуженная артистка России Анжелика Варум придумала именной бренд — «Анжелика Варум». Как сообщает kp.ru, 55-летняя певица уже подала заявку на регистрацию торговой марки в Роспатент.

Как следует из соответствующего документа, Варум планирует выпускать туалетную воду, мыло, кремы, маски, увлажняющие средства, тоники и эссенции и другие косметические продукты.

Заявка была подана в Роспатент 17 февраля. Согласно открытой информации в базе Rusprofile, Анжелика Варум является индивидуальным предпринимателем с 2002 года и занимается деятельностью в сфере отдыха и развлечений. До этого она была учредителем компании «Варум Рекордз Компани», которая была закрыта в 2021 году.

Накануне Вика Цыганова похвасталась популярностью своего бренда в Испании и США.

Ранее компания рэпера Гуфа зарегистрировала в Роспатенте бренд Doma.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!