Анжелика Варум придумала бренд для выпуска туалетной воды и мыла

Заслуженная артистка России Анжелика Варум придумала именной бренд — «Анжелика Варум». Как сообщает kp.ru, 55-летняя певица уже подала заявку на регистрацию торговой марки в Роспатент.

Как следует из соответствующего документа, Варум планирует выпускать туалетную воду, мыло, кремы, маски, увлажняющие средства, тоники и эссенции и другие косметические продукты.

Заявка была подана в Роспатент 17 февраля. Согласно открытой информации в базе Rusprofile, Анжелика Варум является индивидуальным предпринимателем с 2002 года и занимается деятельностью в сфере отдыха и развлечений. До этого она была учредителем компании «Варум Рекордз Компани», которая была закрыта в 2021 году.

