Кабмин расширил перечень иностранных вузов, дипломы которых признаются в России

Правительство расширило список иностранных вузов, чьи дипломы, ученые степени и звания признаются в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный перечень вошли вузы Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Швейцарии. В частности, речь идет об Университете Вероны, Бернском и Цюрихском университетах.

В январе ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков заявил, что Министерство просвещения РФ рассматривает возможность сократить количество часов, отведенных на изучение иностранных языков в школах. Он уточнил, что программа уменьшится с 510 до 408 часов.

Член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман поддержал инициативу. По его словам, мировой опыт показывает, что изучение иностранных языков эффективно только в условиях погружения в языковую среду, когда человек активно общается и читает. Таких условий в школах нет, поэтому разумнее сократить количество часов по этому предмету в учебных программах, отметил он.

Ранее российский суд оштрафовал профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах.