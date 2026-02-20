Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

Самый богатый человек в мире подсчитал, сколько налогов заплатит за всю жизнь

Маск посчитал, что за всю жизнь выплатит $500 млрд налогов
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск написал в соцсети X о том, сколько налогов заплатит за свою жизнь.

Миллиардер предположил, что до своей кончины выплатит $500 млрд налогов.

В декабре прошлого года бизнесмен обновил рекорд по размеру состояния. Он стал первым человеком в истории, чье состояние перешагнуло рубеж в $600 млрд.

Этот впечатляющий рост капитала был обусловлен переоценкой рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на космических разработках. После объявления тендерного предложения, ее оценочная стоимость взлетела с $400 млрд в августе до $800 млрд в декабре. Forbes оценил прирост богатства Маска, владеющего около 42% акций SpaceX, в $168 млрд. С учетом этих сведений состояние бизнесмена составило $677 млрд.

А в январе Маск рассказал, что его налоговые выплаты были столь велики, что вызвали сбой в компьютерной системе Налоговой службы США. По его словам, ведомству пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные.

Ранее Маск заявил, что деньги не сделали его счастливым.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!