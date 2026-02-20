Самый богатый человек в мире подсчитал, сколько налогов заплатит за всю жизнь

Маск посчитал, что за всю жизнь выплатит $500 млрд налогов

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск написал в соцсети X о том, сколько налогов заплатит за свою жизнь.

Миллиардер предположил, что до своей кончины выплатит $500 млрд налогов.

В декабре прошлого года бизнесмен обновил рекорд по размеру состояния. Он стал первым человеком в истории, чье состояние перешагнуло рубеж в $600 млрд.

Этот впечатляющий рост капитала был обусловлен переоценкой рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на космических разработках. После объявления тендерного предложения, ее оценочная стоимость взлетела с $400 млрд в августе до $800 млрд в декабре. Forbes оценил прирост богатства Маска, владеющего около 42% акций SpaceX, в $168 млрд. С учетом этих сведений состояние бизнесмена составило $677 млрд.

А в январе Маск рассказал, что его налоговые выплаты были столь велики, что вызвали сбой в компьютерной системе Налоговой службы США. По его словам, ведомству пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные.

Ранее Маск заявил, что деньги не сделали его счастливым.