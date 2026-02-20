Размер шрифта
Мерца переизбрали председателем ХДС

Мерца переизбрали на пост председателя Христианско-демократического союза
Yves Herman/Reuters

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца переизбрали председателем Христианско-демократического союза (ХДС). Телеканал Phoenix ведет трансляцию на YouTube-канале.

По итогам голосования на съезде партии в Штутгарте политик заручился поддержкой 91,17% делегатов.

До этого Фридрих Мерц заявил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующих парламентских выборах в 2029 году.

7 февраля стало известно, что большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ и Мерца. Исследование INSA выявило: 67% респондентов не удовлетворены действиями канцлера, что на 5 п.п. выше, чем неделей ранее. Лишь 23% опрошенных положительно оценивают его работу, а это на 5 п.п. меньше по сравнению с предыдущим опросом. 10% участников исследования воздержались от оценки.

Ранее Мерц заявил о появлении «новой реальности».
 
