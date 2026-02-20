Размер шрифта
Армия

Украинские военные страдают от обморожения и нехватки еды в окопах

РИА Новости: военные ВСУ страдают от обморожения и голода в запорожских окопах
Kai Pfaffenbach/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от обморожения и нехватки еды в окопах в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехваты.

«У нас обморожены ноги, мы не ели и не пили», — сказал по рации один из украинских военных.

При этом командир лишь пренебрежительно ответил солдату.

6 февраля стало известно, что некоторые группы подразделений ВСУ оказались полностью изолированы от поставок питания и боеприпасов в Сумской области. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в одном из радиоперехватов украинские военные жаловались, что у них давно нет воды, из-за чего приходится есть снег, который солдаты даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер.

5 февраля командир группы штурмовиков 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров вместе с подчиненными сдался в плен бойцам группировки «Центр» ВС России на Красноармейском направлении. По его словам, командование оставило военных на позиции без еды и воды — они около недели «сидели на какой-то ферме», им всего лишь один раз с помощью квадрокоптера типа «Баба-Яга» скинули продукты.

Ранее военные ВСУ попали в «ледяной ад» в районе Купянск-Узлового.
 
