Президент Германии Штайнмайер проголосовал на выборах в Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе со своей супругой Эльке Бюденбендер проголосовал на выборах в Бундестаг на избирательном участке в школе имени Эриха Кестнера на западе Берлина, сообщает Spiegel.

Немецкий президент призвал граждан прийти на участки и принять участие в голосовании, так как именно граждане Германии решают, «какое направление возьмет страна на ближайшие четыре года».

«Вы можете участвовать в решении мелких и больших проблем нашего времени», — сказал Штайнмайер.

26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, исход которых определит, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. В выборах участвуют более 50 партий, но основная борьба развернется между шестью из них — ключевыми тут выступают правящий блок ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые».