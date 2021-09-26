На Украине заявили об отсутствии военного преимущества у России

У России нет ощутимого военного преимущества над Украиной. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает телеканал «Украина 24».

«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения российского политического руководства», — сказал он.

По мнению Арестовича, вооруженное столкновение между Киевом и Москвой маловероятно, потому что в противном случае Россия потеряет свою боеспособность «лет на пять».

Ранее генерал Вооруженных сил Украины в отставке Вилен Мартиросян заявил, что несмотря на риторику украинских властей, у Киева отсутствуют какие-либо шансы в случае прямого военного конфликта с Россией.