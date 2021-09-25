Трамп указал на единственную причину, которая заставит его отказаться от участия в выборах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Real America заявил, что только «плохой звонок от доктора» может заставить его отказаться от участия в следующих президентских выборах.

«Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе», — ответил Трамп.

Он отметил, что все зависит «от бога», однако он чувствует себя прекрасно и «полон ненависти к тому, что сейчас происходит в стране».

Ранее Дональд Трамп предрек исчезновение США через три года. После выборов, которые состоятся в США в 2022 (в палату представителей) и 2024 (выборы президента) годах, страна перестанет существовать, считает бывший американский президент.

По словам Трампа, с момента вступления в должность Джо Байдена Соединенные Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».