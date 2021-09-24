Посольство России запросило у США данные о местонахождении зампреда «Новатэка» Джитвэя

Арестованный в США зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй пока не обращался к российским дипломатам за помощью. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в посольстве России в США.

Дипмиссия в Вашингтоне запросила у Госдепартамента информацию о его местонахождении, добавил источник.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правления компании «Новатэк» Марк Энтони Джитвэй был арестован в американском штате Флорида по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн.

По данным ведомства, Джитвэй скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти следят за судьбой Джитвэя. По его словам, Россия готова оказать ему помощь со стороны диппредставительства, но не будет вмешиваться в это дело, так как арестованный также является гражданином США.