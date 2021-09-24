В Кремле назвали рабочим моментом разногласия ЦИК и властей Петербурга вокруг выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг разногласий ЦИК и властей Петербурга о прозрачности выборов.

«Это рабочая ситуация. Не думаем, что нам здесь как-то надо вмешиваться. Каждый действует в рамках своих компетенций», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Центризбирком выполняет свои функции «жестко и бескомпромиссно», чтобы выборы прошли честно и справедливо.

Песков отметил, что причины несогласия властей Петербурга с позицией ЦИК надо спрашивать у них самих.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о существовании «пятой колонны» в Петербурге, которая не заинтересована в выявлении нарушений на выборах. Позже ЦИК направила в Генпрокуратуру и СК дела о нарушении на выборах в Петербурге.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что выборы в городе прошли в рамках закона.