Депутат Рады Гончаренко предрек Зеленскому бегство в Россию

Принятие закона «Об олигархах» может привести к тому, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется бежать в Россию. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По мнению политика, принятый накануне законопроект превратит Украину «в монархию под руководством Владимира Первого».

«СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую [в офис президента Украины — прим. «Газеты.Ru»]», — написал Гончаренко.

Депутат Рады считает, что благодаря этому закону украинские власти смогут оказывать влияние на СМИ, чтобы те не могли освещать, как «власть грабит страну».

«Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — предположил депутат Рады.

Ранее Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект об олигархах, разработанный президентом страны Владимиром Зеленским. В нем предлагается считать олигархами тех, кто имеет значительное влияние в экономической и политической сферах, а также контролирует медийное пространство.