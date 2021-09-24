«Клочок бумаги»: Пхеньян отверг предложение Сеула объявить об окончании войны

Замглавы МИД Северной Кореи Ли Тхэ Сон заявил, что еще рано объявлять об окончании войны с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Дипломат считает, что заявление об окончании войны «не имеет юридической обязательной силы» и «через мгновение станет просто клочком бумаги». По его словам, нет никаких гарантий, что формальное объявление о прекращении войны приведет к отказу от «враждебной политики по отношению к КНДР», прежде всего, со стороны США.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, предложил провозгласить окончание Корейской войны. Он отметил, что этому могут и должны помочь Китай и США.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. Через пять лет началась Корейская война, завершившаяся в 1953 году перемирием. С тех пор формально стороны находятся в состоянии конфликта — каждое из государств претендует на полную территорию полуострова.

С 2018 года у сторон все чаще появлялся примирительный настрой — например, в КНДР перевели часы для перехода на единый стандарт с Республикой Корея и начали проведение первой за несколько лет встречи семей, разделенных войной. Однако, некоторые эпизоды не способствовали улучшению отношений. Например, в мае в КНДР заявили о возможной передаче коронавируса через листовки из Южной Кореи.