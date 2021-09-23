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Преемник Меркель выступил за ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Армин Лашет, кандидат в федеральные канцлеры Германии от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и преемник Ангелы Меркель, на заключительных теледебатах на телеканале ZDF высказался в поддержку скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Отвечая на вопрос ведущего, Лашет заявил, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом, и что он поддерживает введение этого газопровода в эксплуатацию.

«Для меня также важно, чтобы то, о чем договорилось федеральное правительство, было реализовано», — заявил Лашет.

Он уточнил, что Германия гарантирует Украине то, что она не понесет убытки из-за введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

«Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен», — заявил Лашет.

Ранее в Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в ЕС для того, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку — 2». Такое мнение высказала кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок.

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