Захарова назвала заявление Зеленского в ОНН признаком плохого образования

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский, сравнивший работу ООН с «супергероем на пенсии», не понимает сути произносимых слов и сам путается в датах и событиях. Об этом она рассказала в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Только человек, действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, в ежедневной рутине, и в том, какое количество людей задействовано каждый день в различных уголках мира как миротворцы, как гуманитарщики, переговорщики от этой всемирной организации — только человек, абсолютно не понимающий этих вещей, мог заявить такое», — заявила Захарова.

По ее мнению, высказывание Зеленского можно было бы расценить как оскорбление ООН, но только в том случае, если бы было понятно, о чем идет речь в словах президента Украины. Захарова добавила, что подобные заявления могут позволить себе «люди дурно воспитанные и плохо образованные».

Ранее Зеленский сравнил работу ООН, которую организация проводит в настоящее время, с «супергероем на пенсии».