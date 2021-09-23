Евросоюз планирует открыть представительство в Афганистане

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует открыть свое представительство в Кабуле. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обеспокоен созданием радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) временного правительства Афганистана, которое не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств боевиков.

До этого «Талибан» объявил состав временного правительства Афганистана. Руководителем правительства стал один из основателей движения — мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Он руководил боевиками во время войны с правительственной армией Афганистана. Его заместителем назначен полевой командир и лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар.

Другие политические силы, включая представителей светской власти, ополченцев и женщин, в нем не представлены.