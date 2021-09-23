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ЦИК направила в Генпрокуратуру и СК дела о нарушении на выборах в Петербурге

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ЦИК направила в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет дела о нарушениях на избирательных участках, отметив, что наибольшее число таких инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит ТАСС.

«К нам поступали многочисленные обращения и жалобы от участников избирательного процесса, связанные с проведением выборов. Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга. Я имею в виду именно кампанию в Госдуму», — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, до 10 000 голосов избирателей остались неучтенными.

«Люди приходили, голосовали. Именно потому, что именно ненадлежащим образом было организовано голосование, были допущены такие случаи в условиях видеонаблюдения. Это, конечно, очень тревожит», — заявила Памфилова.

Ранее в Петербурге на семи избирательных участках отменили результаты выборов в Госдуму.

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