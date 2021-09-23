На Украине заявили, что «Северный поток — 2» не решит газовый кризис

Руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не поможет решить газовый кризис в Европе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Газпром» после запуска Северного потока — 2 может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», — написал Витренко.

По его мнению, Кремль «прямо шантажирует Европу, углубляя дефицит газа в ЕС, сокращая транзит через Украину в 1,5 раза». Таким образом, цены на природный ресурс в Европе бьют рекорды, а в Кремле говорят, что чтобы получать больше газа, необходимо запустить «Северный поток — 2».

Витренко утверждает, что в Кремле используют газ «в качестве геополитического оружия против Европы и Украины».

Он считает, что после того, как польская нефтегазовая компания PGNiG получила право поучаствовать в процедуре сертификации оператора «СП-2», шансы на скорый запуск российского проекта снизилсь.

Ранее стало известно, что польская нефтегазовая компания PGNiG получила право на участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2».