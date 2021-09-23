«РБК-Украина»: подвергнувшийся нападению помощник Зеленского передвигался без госохраны

Первый помощник украинского президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, автомобиль которого обстреляли, пока не получил охрану со стороны государства. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на управление государственной охраны, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что Шефир не входит в круг лиц, которым по должности положена госохрана, — поэтому он не был под защитой в момент покушения.

«В то же время он может обратиться с такой просьбой (предоставить госохрану – ред.) к офису президента, и по приказу главы государства охрана будет предоставлена. Однако в управление госохраны такое распоряжение на данный момент не поступало», — добавили в управлении.

Ранее Зеленский рассказал, почему совершили покушение на его помощника.

В среду, 22 сентября, стало известно, что машину Шефира обстреляли. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».