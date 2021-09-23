В ООН сообщили о резком росте числа жертв конфликта в Донбассе

В Донбассе в период с 1 февраля до 31 июля число жертв конфликта выросло на 51% по сравнению с предыдущим периодом, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, слова которой приводит УНИАН.

По ее словам, за последние полгода ситуация с обеспечением безопасности в Донбассе резко ухудшилась: за указанный период в регионе погибли 15 человек, 47 получили ранения.

Негативная тенденция в сфере безопасности на востоке Украины продолжается, констатировала она.

С 31 июля до 20 сентября жертвами активных боевых действий среди гражданского населения, по ее словам, стали два человека, 14 человек были ранены.

«Это наивысшие месячные показатели с июня 2020 года», — сказала Богнер.

Ранее о жертвах конфликта в Донбассе на полях ГА ООН высказывался президент Украины Владимир Зеленский.