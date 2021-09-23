Польское воеводство ради денег отказалось быть «зоной, свободной от ЛГБТ»

Свентокшиское воеводство в Польше отказалось от своего статуса «зоны, свободной от ЛГБТ» после того, как Евросоюз начал оказывать финансовое давление в связи с этим, сообщает DW. Такое решение принял парламент воеводства в городе Кельце.

Польские региональные парламенты ранее в сентябре объявили себя «зонами, свободными от ЛГБТ».

После этого они получили письма от Еврокомиссии, в которых требовалось объяснить такую ситуацию. В ЕК отмечали, что эти объяснения будут иметь большое значение для распределения средств из бюджета ЕС.

«Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как «идеологию» и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации», — отмечалось в этих письмах.

Соблюдение этого принципа в них называлось предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития.

Ранее в Евросоюзе призывали к санкциям против Польши и Венгрии для защиты прав ЛГБТ.