Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии»

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу ООН, которую организация проводит в настоящее время, с «супергероем на пенсии». Такое заявление он сделал во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция велась в Facebook офиса главы государства.

Политик указал, что организация долгое время слышит лишь критику, обвинения, что она «ничего не может».

«Самое страшное — что ООН стала Лигой Наций. И сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром», — сказал Зеленский.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. С 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.