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Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в Крыму

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Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выборов, сообщает телеканал «ДОМ».

«Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания», — заявил Кулеба.

Ранее Верховная рада Украины не признала выборы в Госдуму России.

До этого признать выборы в Госдуму в России отказались власти Грузии. В МИД страны подчеркнули, что приняли такое решение в связи с проведением голосования в Крыму и Севастополе.

Выборы в Госдуму в России завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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