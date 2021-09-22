Украинским политикам посоветовали ездить с оружием

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива посоветовал украинским политикам пользоваться бронированным транспортом и возить с собой оружие после покушения на первого помощника украинского президента Сергея Шефира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Украине начался новый этап политической борьбы - физическое уничтожение конкурентов и противников. И это только начало… Очень рекомендую политикам пересаживаться в «броню» и возить с собой оружие, чтоб не стать легкой добычей», — считает Кива.

Он также подчеркнул, что уже давно ездит в автомобиле с оружием, подтвердив это опубликованной фотографией. По мнению Кивы, на Украине «сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы».

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».