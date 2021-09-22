Париж опроверг сообщения о планах Франции отказаться от постоянного члена СБ ООН

В Елисейском дворце опровергли опубликованные в газете The Daily Telegraph сообщения о планах Франции передать Европейскому союзу место постоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом сообщается на официальной странице ЕД в Twitter.

«Вопреки утверждениям британского издания The Daily Telegraph <...> Франция не предлагала оставить свое место в СБ ООН. Это место — за Францией, и оно останется за ней», — говорится в заявлении.

Ранее газета The Daily Telegraph утверждала, что Франция откажется от постоянного членства, если правительства государств-членов Евросоюза поддержат планы французского лидера Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

В публикации утверждалось, что Париж рассчитывает на более тесную военную интеграцию внутри ЕС после того, как Австралия отказалась от контракта с Францией на строительство субмарин и вступила в партнерство AUKUS с США и Великобританией.

США, Великобритания и Австралия сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, в рамках которого планируется строительство атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. В связи с этим австралийские власти разорвали соглашение с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд), которое они заключили в 2017 году. После этого Париж объявил, что отзывает послов из США и Австралии для консультаций.

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией, лишившейся контракта на поставку подводных лодок австралийским вооруженным силам после создания AUKUS.