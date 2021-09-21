Перед выборами в Грузии появились «кровавые» баннеры с изображением Саакашвили

В Тбилиси в преддверии выборов глав городов и районов и депутатов местных совещательных органов появились «кровавые» баннеры с изображением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Георгия Гахария и других представителей оппозиции, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

На плакатах также изображены лидер партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, секретарь Совета нацбезопасности Грузии Гига Бокерия и ведущий телеканала «ТВ Пирвели» Нодар Меладзе. На баннере написано «Нет «Нацдвижению», нет злу, нет предательству».

В проведении такой кампании изначально заподозрили правящую партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия», но ее председатель Ираклий Кобахидзе отверг обвинения. По его словам, эти баннеры — «подарок «благодарного» народа жестокой оппозиции».

Как оказалось позже, баннеры финансировал бизнесмен Михаил Габричидзе.

«Люди должны помнить кровавые годы «Единого национального движения», как они проливали кровь в Грузии, как терроризировали людей, конфисковали имущество, пытали и калечили их», — заявил он.

Ранее премьер-министр Грузии назвал Саакашвили наркоманом и трусом.