Байден предупредил, что США будут отвечать на кибератаки

Президент США Джо Байден заявил, что США сохраняют право решительно отвечать на кибератаки, которые наносят удар по их гражданам и союзникам. Об этом американский лидер сообщил в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы сохраняем право решительно отвечать на кибертаки, которые угрожают нашим гражданам, союзникам или интересам», — отметил Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США понимает, что от диалога с Россией по борьбе с киберпреступностью не следует ожидать моментальных результатов. Она подчеркнула, Байден изначально не ожидал, что какие-либо перемены на этом направлении «произойдут в одночасье».

Тема информационной безопасности снова оказалась в центре внимания после того, как 30 мая были совершены кибератаки на компанию JBS USA, части крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. Сообщалось, что компания пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.