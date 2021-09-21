Визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным запланирован на 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию, в город Сочи, 29 сентября 2021 года», — рассказал представитель турецкого главы государства.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи лидеров двух стран.

О возможном рабочем визите Эрдогана в Сочи ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в ходе переговоров главы России и Турции обсудят самые разные вопросы, начиная с двусторонних отношений и заканчивая ситуацией в Сирии.

21 августа Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.