В МИД Германии отреагировали на создание альянса AUKUS

Создание альянса AUKUS сбивает с толку не только Францию и может осложнить ситуацию на мировой арене, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, его слова приводит ТАСС.

«Это сбивает с толку, и не только Францию», — сказал глава внешнеполитического ведомства Германии.

Маас отметил, создание нового альянса «осложнит многие вещи» и подчеркнул, что понимает реакцию Парижа, отозвавшего для консультаций своих послов из США и Австралии в связи с договоренностью трех стран.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS, созданное Австралией, США и Великобританией, является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. По словам секретаря Совбеза РФ, США ради усиления контроля над перспективным регионом, ставят под удар всю «архитектуру безопасности в Азии».

16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать контракт с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). США и Великобритания, учредившие вместе с Австралией трехсторонний альянс AUKUS, обещают Канберре технологии строительства атомных подлодок. Основной задачей новых субмарин должно стать сдерживание китайского подводного флота.