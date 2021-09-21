Климкин предсказал Украине «жесткую волну дестабилизации» после выборов в Госдуму

Украину может грозить более жесткая волна дестабилизации после выборов в Государственную Думу России. Об этом заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин в Facebook.

Он выразил мнение, что государства Европейского союза признают итоги голосования в Госдуме, в том числе в Крыму и Донбассе в связи с тем, что Запад нуждается в России из-за высоких цен на газ и ситуации с талибами (организация запрещена в России) в Афганистане, а также для координации в отношении Китая.

«Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», — отметил Климкин.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму России. В СБУ назвали выборы в российскую Госдуму «псевдоголосованием». В ведомстве заявили, что производят учет всех граждан, которые содействовали проведению выборов.