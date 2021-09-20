ЦИК обработала 99% протоколов на выборах в Госдуму

В Центризбиркоме обработали 99% протоколов на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

По предварительным итогам, лидирует партия «Единая Россия» с 49,82% голосов. На втором месте — КПРФ (19,00%), на третьем — ЛДПР (7,49%).

В пятерку входят также партии «Справедливая Россия —за правду» с 7,42% и «Новые люди» (5,35%). Далее расположились «Партия пенсионеров (2,47%), «Яблоко» (1,32%) и «Коммунисты России» (1,28%). Остальные партии набрали менее 1% голосов.

По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов.

В воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн.

Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В МВД сообщили, что не зафиксировали проблем и нарушений, способных повлиять на итоги голосования в Госдуму. Всего за три дня выборов поступило более 750 обращений, связанных с проведением голосования.