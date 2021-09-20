На выборах в Госдуму работали более 100 тыс. наблюдателей

Общественная палата (ОП) России и региональные палаты направили на выборы депутатов в Государственную Думу более 100 тыс. наблюдателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ОП Лидию Михееву.

«В 2019 году за выборами в единый день голосования наблюдало 40 тыс. человек, в 2020 году — 57 тыс. А в этом году Общественная палата России и общественные палаты субъектов РФ выдали более 100 тыс. мандатов наблюдателям. Все эти люди были на участках», — заявила она.

При этом Михеева подчеркнула, что в это число входят только общественные наблюдатели. Всего ОП подготовила более 250 тыс. человек, многие из которых в результате стали наблюдателями именно от политических партий или кандидатов.

Кроме того, за взбросами на этих выборах следили свыше 380 международных наблюдателей и зарубежных экспертов.

«В 51 стране на избирательных участках, открытых в посольствах и консульствах, более 200 соотечественников наблюдали за ходом голосования», — уточнила Михеева.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.