ЦИК Якутии рассмотрит заявления партий о пересчете голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Якутии рассмотрит заявления от членов партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» о пересчете голосов на выборах депутатов в Государственную Думу по единому избирательному округу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Республики Саха (Якутия) Евгения Федорова.

«Уже есть заявления отдельных политических партий, в частности, «Единой России» и «Справедливой России» на предмет пересмотра итогов голосования по политическим партиям. Мы будем разбираться», — сказал он.

Согласно предварительным данным, после обработки 100% протоколов по единому избирательному округу на территории Якутии побеждает партия КПРФ, набрав 35,15% голосов. На втором месте оказалась «Единая Россия», получившая 33,22%, а на третьем — «Новые люди» (9,87%).

В воскресенье, 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.