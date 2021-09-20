«Единая Россия» набирает конституционное большинство в Госдуме

Партия «Единая Россия», набрав 48% голосов, получает 120 мандатов по спискам на выборах в Государственную думу по состоянию на восемь утра 20 сентября. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, передает РИА «Новости».

«Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», — сказал Турчак.

Согласно российскому законодательству, конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.

Выборы депутатов в Госдуму завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии на выборах в Госдуму проголосовали более 11 тыс. россиян.