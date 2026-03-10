Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), живущий в Израиле, заявил, что ощущает неопределенность. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Sheinkin40.

По словам Слепакова, в последние годы жизни в Москве он не мог понять, к чему стремиться, несмотря на наличие работы и высокого дохода. Комик добавил, что не смог этого понять и во время жизни в Израиле.

«Нет, неизвестность, я бы так сказал даже, еще глубже стала, ее еще больше», — отметил комик.

Он добавил, что ему нравится жить в Израиле, после переезда музыкант стал больше общаться с людьми и чаще видеться с друзьями.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Слепаков продолжает получать доход со вкладов в российских банках. За три года, как утверждается, он положил на сберегательные вклады почти 26 млн рублей под проценты и заработал почти 2 млн рублей.

В конце 2025 года сообщалось, что из-за отсутствия спроса комик уменьшил гонорар за корпоратив до 4,5 миллиона рублей. Раньше он выступал за 5,6 млн рублей.

Ранее комика Слепакова заподозрили в уклонении от обязанностей иноагента.